ROMA – La polizia ha sventato ieri sera, martedì 10 aprile, il sequestro di un imprenditore romano a scopo di rapina.

In manette due romani ed un bosniaco che stavano preparando, armi in mano, il sequestro. L’operazione della Squadra Mobile, in collaborazione degli agenti del commissariato “San Basilio”, è scattata nei pressi dello stadio Olimpico, dove ieri sera si stava giocando il ritorno di Champions Roma-Barcellona.

L’operazione, è scattata nel momento in cui alcuni operatori hanno braccato i tre rapinatori che stavano predisponendo l’ingresso all’interno della villa con al seguito del nastro isolante da utilizzare per immobilizzare la vittima e minacciarla con una pistola clandestina rinvenuta indosso ad uno dei banditi.

Nella circostanza, i malviventi,approfittando del nutrito dispositivo delle Forze di Polizia presenti allo stadio per l’incontro di calcio Roma-Barcellona, si erano appostati in una via residenziale proprio nei pressi del Ministero degli Affari Esteri, che si prestava – anche per lo scarso traffico – a teatro ideale per accedere indisturbati nella villa e per portare a termine il colpo.

Il gruppo di rapinatori smantellato, riporta il Messaggero di Roma,