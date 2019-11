ROMA – Scontro tra due autobus Atac nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre, intorno alle 15 in piazza dei Cinquecento, ai capolinea che si trovano davanti alla stazione di Termini.

A rimanere ferite tre persone, di cui due trasportate in “codice verde” all’ospedale San Giovanni. Si tratta di una coppia di turisti tedeschi, lei 27 anni, lui 31. Secondo quanto si apprende, il bus della linea 590 avrebbe tamponato l’autobus 170. Sul posto la Polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi.

Per i bus di Roma non sembra esserci pace. Questo incidente avviene dopo quello sulla via Cassia dello scorso 16 ottobre. In quel caso, un bus della linea 301 che collega Grottarossa con piazza Augusto Imperatore, era finito contro un albero. E’ accaduto poco dopo le 9 all’incrocio con via Oriolo. Tra i passeggeri sarebbero rimasti feriti in ventinove e nove di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, anche se non in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

L’Atac, nel caso dell’incidente aveva fatto sapere di aver avviato un’indagine interna “per accertare le ragioni del grave incidente”. La stessa procedura verrà seguita probabilmente anche in questo caso.

