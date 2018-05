ROMA – Tamponano [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] l’auto di un agente – fuori servizio – e poi cercano di rapinarlo. Un agente di polizia, fuori servizio, è stato tamponato su via Prenestina. Quanto l’agente è sceso dalla vettura per constatare il danno subito, il conducente dell’altro mezzo ha tentato di rimettere in moto la macchina e scappare.

A quel punto il poliziotto si è avvicinato mostrando il distintivo. L’altra persona a bordo dell’auto, a sorpresa, gli ha strappato di mano il portafoglio tentando di portarglielo via. Il poliziotto poi, cercando di bloccare i due malviventi, è stato preso a pugni.

Alla fine, grazie all’intervento di altre pattuglie, i due malviventi sono stati bloccati. Identificati per S.D. e B.A. entrambi ucraini rispettivamente di 33 e 40 anni, sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Casilino dove sono stati arrestati per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.