La Ciquina, tassista romano spara in mezzo alla strada alle 5 del pomeriggio (Ansa)

Roma, tassista spara in mezzo alla strada, puntando ai palazzi. Forse una strage sfiorata quella di oggi pomeriggio a La Cinquina, quartiere a nord est di Roma subito a ridosso del Grande Raccordo.

Tra la Bufalotta e la Cesarina, un tranquillo quartiere in un tranquillo pomeriggio di paura. Intorno alle 17 di ieri (primo febbraio) l’uomo, un tassista di 45 anni, è sceso dalla vettura prima di esplodere due colpi di pistola.

Fioccano le prime telefonate alla Polizia, un tizio si aggira armato in via Domenico Cavalca.

Dalle prime testimonianze sembra abbia sparato in aria. Ma poi ha iniziato a puntare la finestra di un palazzo. All’interno un uomo e un bambino di sei anni. Due colpi in sequenza in quella direzione.

Ha puntato d nuovo e tirato il grilletto, ma l’arma si è fortunatamente inceppata. Una Beretta, aveva una regolare licenza, ma solo per la detenzione.

Nel taxi alcolici e psicofarmaci, a casa altre armi

Solo allora l’uomo è tornato verso il tassì, ha scarrellato l’arma come in un film con l’ispettore Callaghan e si è infine seduto in macchina. Lo hanno arrestato quasi subito, se ne stava ancora con la pistola carica appoggiata tra le gambe.

Nell’auto, nel taxi dove si presume lavorava, bottiglie di alcolici e psicofarmaci. In casa gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno sequestrato un fucile da soft air e una pistola a gas, più le munizioni.

E’ finito in ospedale, dopo esser stato sedato: è piantonato, in arresto per il reato di tentato omicidio.