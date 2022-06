Momenti di paura lunedì scorso, 6 giugno, davanti alla scuola per l’infanzia Maisonette di Roma, in via dell’Umanesimo: un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di rapire un bimbo di 4 anni fuori dall’asilo.

Il bimbo era tenuto per mano dalla sua mamma, che avrebbe lottato con lo sconosciuto, un cittadino romeno con precedenti per rapina, ma alla fine questi è riuscito a strapparle il piccolo.

Roma, tenta di rapire un bimbo di 4 anni all’uscita dall’asilo: arrestato

E’ stato l’intervento di uno dei padri presenti all’uscita dell’asilo a bloccare il presunto rapitore. Il papà ha inseguito l’uomo fino a fermarlo, non prima, però, che questi fosse riuscito, durante la fuga, a cambiare la camicia che indossava. Un dettaglio che farebbe pensare alla premeditazione del gesto.

Nonostante gli sforzi, il rapitore è stato raggiunto e bloccato, quindi fermato dai carabinieri arrivati nel frattempo.

Roma, tenta di rapire un bimbo di 4 anni all’uscita dall’asilo: è accusato di “tentato sequestro aggravato”

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di “tentato sequestro aggravato”. Oggi il gip dovrà decidere se convalidare o meno la misura cautelare in carcere.

Tenta di rapire un bimbo all’uscita da scuola: il precedente a Termoli

Un caso analogo sempre in questi giorni è stato fermato per fortuna in tempo a Termoli.

Qui mercoledì primo giugno una donna romena avrebbe tentato di portare via una bambina all’uscita da scuola, all’Istituto comprensivo Difesa Grande.

L’intervento del padre della piccola ha però evitato il peggio.