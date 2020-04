ROMA – Ha tentato di togliersi la vita conficcandosi la lama di un temperino nel collo ma è stato salvato da una pattuglia della Polizia di Stato di passaggio nella zona.

E’ accaduto ieri, mercoledì 29 aprile, a Roma, in via delle Sette Sale, in zona Monti.

Stando a quanto raccontato dalle forze dell’ordine, gli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, durante il normale servizio di controllo del territorio, arrivati all’altezza della Caritas hanno visto un volontario della struttura che cercava di richiamare la loro attenzione indicando una persona che si era infilato un temperino all’altezza della gola e che stava perdendo molto sangue.

Immediatamente i poliziotti si sono avvicinati all’uomo, un 45enne romeno senza fissa dimora che, pallido in volto e sul punto di svenire, ripeteva di voler morire.

Gli agenti hanno subito richiesto l’intervento di personale del 118 ma, vista la gravità della situazione e la momentanea mancanza di un dottore, con le dovute cautele hanno soccorso l’aspirante suicida estraendogli dal collo il temperino e tamponando la ferita sino all’arrivo dei sanitari.

Il 45enne è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino dove è stato medicato e non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso. (fonte AGI)