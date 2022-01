Ha sferrato un pugno ad un poliziotto che lo aveva invitato a mettere la mascherina Ffp2 prima di salire sul bus. L’uomo è stato arrestato durante i controlli sulle norme anti Covid alla stazione Termini a Roma. L’uomo, di 48 anni, ha reagito dando in escandescenze e sferrando un pugno ad un componente della pattuglia, dopo che era stato richiamato ad indossare la mascherina FFP2. Il tutto come previsto dalla normativa in vigore per l’uso dei mezzi pubblici. L’uomo quindi arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dovrà rispondere anche di oltraggio, minacce e rifiuto di declinare le proprie generalità.