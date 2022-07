Nel corso di una rapina ha staccato a morsi il dito della mano di una negoziante: il fatto è avvenuto l’11 luglio scorso in via Giolitti, nella zona della stazione Termini, a Roma. Per questa vicenda la polizia ha arrestato oggi un cittadino brasiliano di 32 anni. L’uomo è stato rintracciato nel sottopassaggio tra via Giolitti e via Marsala. La vittima della rapina aveva allertato le forze dell’ordine subito dopo l’aggressione. A fermare il malvivente gli uomini della Squadra Mobile.

La rapina e la negoziante

L’uomo era entrato in un negozio per commettere una rapina, ma ha dovuto fare i conti con la reazione della titolare. Una donna di 39 anni originaria del Bangladesh, che non si è lasciata intimidire dal malvivente. La resistenza della proprietaria del minimarket ha fatto andare su tutte le furie il rapinatore che, per guadagnarsi la fuga, le ha morso il dito staccandole parte della falange. La vittima, dopo l’attacco, è riuscita a dare l’allarme. La 39enne, portata in ospedale, è stata medicata e il dito le è stato ricucito.