ROMA – Un treno Frecciabianca diretto al deposito è uscito fuori dai binari durante una manovra intorno alle 10.30 del mattino del 31 gennaio nella stazione di Roma Termini. A bordo del treno non c’erano passeggeri, ma l’incidente ha causato modifiche alla circolazione ferroviaria e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino. Garantito invece il collegamento Leonardo Express con Fiumicino Aeroporto. I treni non possono arrivare e partire dai binari 19, 20 e 21 della stazione e le cause dello svio sono ancora in fase di accertamento.

Il treno numero 8601, un convoglio Etr 460, era partito dal binario 21 alle ore 10.20 a bassa velocità ed era diretto al deposito. Pochi minuti dopo la partenza è uscito dai binari, ma non si registrano feriti. In una nota Trenitalia comunica disagi alla circolazione ferroviaria e spiega: