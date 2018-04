ROMA – Roma ha il doppio dei controllori in servizio sui suoi bus. Ma ottiene, numeri alla mano,un terzo delle multe in meno. A scriverlo nero su bianco è Leggo, che analizza i dati forniti, A Roma ci sono oltre 320 controllori dell’Atac che viaggiano a bordo di bus, tram e metro. A Milano invece ce ne sono 150 in servizio nell’Atm di Milano che hanno effettuato, in tutto, 220mila sanzioni. A Roma invece sono state solo 150mila. A Roma ne manca quindi all’appello almeno un terzo.

