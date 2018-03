ROMA – Allerta a Roma per un Tir con targa turca che, per sbaglio, ha bucato la “green zone”, la zona di sicurezza antiterrorismo allestita per Pasqua, riuscendo a entrare in via del Corso.

Il dispositivo di sicurezza è partito immediatamente e il tir è stato fermato quasi a ridosso di piazza del Parlamento.

I carabinieri sono intervenuti bloccando il tir e identificando l’autista che ha subito dimostrato la sua buona fede nell’avere sbagliato itinerario. A quel punto dopo gli accertamenti di rito il camionista è stato invitato a tornare sul lungotevere e riprendere la marcia. “La circostanza – fanno sapere dalla Questura – dimostra la assoluta reattività del dispositivo di sicurezza della ‘green zone’, che non prevede chiusure predefinite ai varchi ma, come più volte chiarito, controlli rigorosi e capillari”.