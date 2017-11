ROMA – “Sono giorni che riceviamo segnalazioni da parte di genitori e cittadini, anche tramite i social network, relativamente alla presenza di roditori all’interno della scuola Santa Beatrice, appartenente all’I.C. Damasiano. Tant’è che la settimana scorsa la direzione socio educativa del Municipio XI aveva disposto la chiusura della scuola il giorno 24/11 per derattizzare il plesso, ma evidentemente quell’unica operazione di derattizzazione non è bastata per mettere in sicurezza la scuola, visto che come si apprende anche dal gruppo Facebook del I.C. Damasiano, nella giornata di ieri sono stati visti i topi aggirarsi indisturbati per i corridoi della scuola”.

Così in una nota Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI. “Le famiglie in questi giorni sono state costrette in taluni casi a tenere i propri figli a casa per paura che i bambini possano prendere qualche infezione o per il timore che possano essere morsi da questi roditori, ed è una situazione intollerabile per un paese civile nel 2017 – conclude Catalano – Ho richiesto già in mattinata al presidente del Municipio Mario Torelli e agli uffici preposti di mettere in campo una nuova azione di derattizzazione e di sanificazione successiva di tutti i locali della scuola, auspicando in una pronta a risolutiva operazione che metta in sicurezza la salute dei bambini, del corpo docente e di tutti i fruitori della scuola”.