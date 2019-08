ROMA – Incidente tra un’auto e un tram a Roma: un mezzo della linea 2 è in parte deragliato e ha urtato un palo della rete aerea dopo lo scontro. Il conducente è rimasto contuso. L’incidente è avvenuto in piazza Manila, nel quartiere Flaminio, intorno alle 11 di venerdì 23 agosto.

Secondo quanto scrive il Messaggero, sarebbero tre i feriti: il conducente del tram, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale Santo Spirito, e le due donne a bordo dell’auto, una Bmw, che sono state portate al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza l’area.

“Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare – afferma Atac in una nota – a provocare l’incidente sarebbe stata un’auto privata che non ha rispettato un semaforo”.

I testimoni hanno parlato di un “botto tremendo”. “Stavo lavorando nel negozio – ha raccontato un commerciante della zona all’AdnKronos – ho sentito quel botto fortissimo, mi sono girato e c’era il tram contro il palo e la macchina in mezzo ai binari ma non so se il semaforo fosse rosso e per chi”.

Fonte: Ansa