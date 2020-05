Roma, in tre in macchina. Non erano dello stesso nucleo familiare: multati

Roma, in tre in macchina senza mascherina: multati (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Viaggiavano in tre in macchina, senza mascherine, senza un valido e senza appartenere allo stesso nucleo familiare.

Per questo i tre, fermati in via Cornelia, alla fine sono stati multati dalla Polizia Locale di Roma. (Fonte: Today).

Fase 2, macchina e moto: ecco come (e in quanti) spostarsi

Fase 2: si può andare in macchina o in moto con un’altra persona?

Alessandra Ziniti di Repubblica fa un po’ di ordine e scrive:

“In macchina – si legge su Repubblica – è obbligatorio mantenere la distanza di un metro, quindi si può andare con un’altra persona seduta sul sedile posteriore. A meno che non sia una persona convivente. In questo caso non è necessario mantenere le distanze e, ma solo in questo caso, è consentito andare in due in moto”.

È possibile accompagnare al lavoro in auto un familiare?

“No. Per ora ogni spostamento deve essere giustificato da una necessità e questo non rientra tra quelle previste anche se fatto per muoversi in sicurezza”.

Quindi, ripetiamo, in macchina, si può andare con un’altra persona.

L’altra persona però, deve restare seduta sul sedile posteriore.

A meno che… a meno che questa persona non sia una persona convivente.

In questo caso non è necessario mantenere le distanze.

Sempre in questo caso, nel caso quindi che si viaggi con una persona convivente, allora si può anche andare in due in moto.

In caso contrario in moto si viaggia da soli.

Questo, al momento, è quello che sappiamo sui viaggi in macchina e moto. (Fonte: La Repubblica).