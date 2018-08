ROMA – Sorprende la moglie 60enne [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a letto con un 27enne. E il marito, un egiziano di 48 anni, va su tutte le furie: “Vergogna, potrebbe essere tuo figlio, ti ammazzo”.

Terrorizzata, la sessantenne ha tentato di scappare in auto insieme al giovane, ma l’egiziano li ha inseguiti.

Dopo un inseguimento a folle velocità tra le strade di Spinaceto, il marito è stato poi fermato dai carabinieri. L’uomo, 48 anni, lavora in un autolavaggio. I due sono sposati da 10 anni.

Il 48enne, accusato inizialmente di rapina per aver rubato il cellulare della moglie, poi derubricata in violenza privata, è stato portato a piazzale Clodio ieri per la convalida dell’arresto.