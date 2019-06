ROMA – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri notte, 3 giugno, poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo il centro sportivo della Roma. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme.

Lungo la strada dove è stato ritrovato il cadavere, una strada di campagna completamente deserta, non ci sono telecamere. Gli inquirenti, scrive Il Messaggero, non escludono nessuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, per un debito di droga. Ma potrebbe anche un omicidio legato al mondo della prostituzione.

Secondo le prime indagini, sempre secondo il quotidiano romano, si pensa a un omicida che ha scelto luogo e modalità per compiere l’assassinio. (fonte AGI – IL MESSAGGERO)