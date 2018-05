ROMA – La polizia indaga sulla misteriosa morte di un ragazzo 22enne in via di Villa Grazioli, tra i Parioli e Villa Borghese.

Il giovane, dipendente da alcol e droga, è stato trovato morto dalla madre ieri mattina, 1 maggio, nella propria camera da letto ancora con il pigiama dopo aver passato la notte con un’amica.

Sulla schiena del giovane sarebbe stata rinvenuta anche una scritta fatta con il pennarello. Indagini in corso da parte del commissariato Salario-Parioli e della squadra mobile. Sul posto la scientifica ha eseguito i rilievi. Nulla è escluso in merito alle cause del decesso.