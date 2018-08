ROMA – Una donna è stata uccisa da un’auto a Roma. E’ accaduto domenica 19 agosto in via Bernardino Alimena, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in zona Romanina, alla periferia della Capitale.

Alla guida della macchina c’era un uomo italiano di 41 anni. La vittima, una donna scozzese di 59 anni, si trovava in vacanza in Italia insieme al marito. E’ stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale, ma è morta poco dopo.

Sul posto per il rilievi la polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente.

Nemmeno un mese fa sempre a Roma un’altra donna, Caterina Pangrazi, studentessa universitaria, è stata investita e uccisa nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, travolta da un pullman turistico. Il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. E solo pochi giorni fa, il 3 agosto, un’altra donna è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Tuscolana, all’altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima in quel caso è una donna di 64 anni.