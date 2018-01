ROMA – Un volo di oltre 10 metri e lo schianto sulla banchina del Tevere davanti agli occhi della moglie. E’ la tragedia che si è consumata domenica pomeriggio nel centro di Roma, a due passi da San Pietro. Un giovane turista brasiliano è caduto da un muretto all’altezza dei giardini di Castel Sant’Angelo. Inutile la corsa in ospedale dove il 28enne è deceduto qualche ora più tardi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Prati e della compagnia San Pietro che indagano sull’accaduto. A quanto ricostruito finora, domenica pomeriggio intorno alle 15 il turista brasiliano era seduto sul muretto di lungotevere Castello in compagnia della moglie e due amici.

Stavano chiacchierando e mangiando un gelato quando all’improvviso l’uomo è caduto giù. La moglie che era seduta accanto l’ha visto schiantarsi dopo un volo di 10/15 metri. Il giovane è finito sulla banchina dove è stato soccorso. L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’incidente.

Alcuni testimoni avrebbero raccontato che il giovane era seduto sul muretto fronte strada quando si è girato indietro per guardare verso il basso ed è finito giù. Probabilmente ha perso l’equilibrio. A quanto accertato finora, sembra che non avesse alcuna patologia, ma soffriva lievemente di vertigini.

La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli per l’ispezione cadaverica e non è escluso che possa essere effettuata l’autopsia per chiarire con esattezza la causa della morte e stabilire, se al contrario, il turista sia stato colto da un malore.

La vittima era arrivata nella Capitale proprio domenica mattina, dopo aver visitato alcune città del nord Italia, e si sarebbe dovuto fermare alcuni giorni. Non è la prima volta che si consumano tragedie simili a Roma. Negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti in cui sono morti o sono rimasti feriti giovani studenti, italiani e stranieri, spesso dopo serate nei locali del centro storico a base di alcol.