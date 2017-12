ROMA – “Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male”. Un messaggio via chat inviato a un suo amico e poi girato al 112. I carabinieri la notte di Natale hanno fermato così in un hotel in zona via XX Settembre a Roma un romano di 47 anni sospettato di aver abusato di una turista modenese di 27 anni. Si erano conosciuti poche ore prima alla stazione Termini.

Come scrive Il Messaggero, lei era sola ed aveva accettato il passaggio in albergo dove l’uomo però si sarebbe messo a suo agio pronto prima ad avances esplicite e poi ad abusare della giovane. Quando i carabinieri hanno bussato il quarantenne era nudo come la donna che è scoppiata in lacrime. Condotto in caserma l’uomo è stato identificato, ma su disposizione della procura non arrestato. L’indagato risponderà del reato in stato di libertà. I militari hanno ascoltato anche il portiere dell’albergo che ha riferito di non aver sentito urla o rumori sospetti.