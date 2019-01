ROMA – Giallo a Roma. Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato trovato poco dopo mezzogiorno di giovedì 31 gennaio in un appartamento di uno stabile di via Dina Galli in zona Vigne Nuove a Roma. Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Montesacro che indagano sull’accaduto. Non ancora chiare le cause della morte per cui si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno per una prima ipotesi.

L’uomo, un cittadino marocchino, era avvolto in alcune coperte. In base a quanto ricostruito abitava nella casa in cui è stato trovato. I carabinieri stanno ascoltando diverse persone, tra cui anche la compagna della vittima, per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sarà l’autopsia a chiarire con esattezza le cause della morte. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza l’accaduto.