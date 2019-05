ROMA – Un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra della stanza di un albergo al centro di Roma in cui alloggiava. Il corpo è stato trovato stamattina, giovedì 30 maggio, intorno alle 6. Sul posto i carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo per i rilievi. A quanto ricostruito, l’uomo era rientrato ubriaco in hotel intorno alle due di notte e aveva chiesto altri superalcolici. Al momento si ipotizza suicidio. Originario di Torino, era stato già altre volte in quell’albergo.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO.