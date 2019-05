ROMA – Un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra della stanza di un albergo al centro di Roma in cui alloggiava. Il corpo è stato trovato stamattina, giovedì 30 maggio, intorno alle 6. Sul posto, piazza San Bernardo, i carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo per i rilievi. A quanto ricostruito, l’uomo era rientrato ubriaco in hotel intorno alle due di notte e aveva chiesto altri superalcolici. Al momento si ipotizza suicidio. Originario di Torino, era stato già altre volte in quell’albergo.

E’ Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, l’uomo morto. Consigliere d’amministrazione di Cinecittà, in questi giorni si trovava nella capitale per partecipare ad una seduta del cda. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza dell’albergo. Si pensa ad un suicidio o a un tragico incidente.

