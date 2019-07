Roma, uomo sale sul Colosseo e minaccia di lanciarsi

ROMA – Un uomo è salito sul primo anello del Colosseo e minaccia di buttarsi giù. “Noi siamo perfettamente autotizzati!”, ha urlato l’uomo, mentre da sotto, una piccola folla lo incita gridando “Diritto al lavoro”. In base alle parole pronunciate, sembra trattarsi di una protesta per la rimozione dei camion bar dalle zone del Colosseo, Fori Imperiali, e in tutta l’area archeologica al centro di Roma.

I pompieri hanno messo una protezione nel punto in cui si trova l’uomo, così se dovesse cadere avrebbe lo stesso salva la vita. (fonte ANSA – FANPAGE)