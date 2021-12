Roma, va a fuoco appartamento in via Apostolo Zeno alla Bufalotta: nessun ferito (foto Ansa)

Incendio verso le 20,oo di lunedì 27 dicembre in un appartamento in via Apostolo Zeno, in zona Bufalotta a Roma. L’appartamento divorato dalle fiamme è di circa 80 metri quadrati e si trova in una zona a nord est della Capitale. Sembra che a ascatenare il rogo che ha costretto una famiglia con 5 figli a lasciare la casa, sia stata una presa elettrica che ha fatto corto circuito.

Sul posto sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte e i Carabinieri di Formello. Il rogo è divampato al primo piano di una palazzina di quattro piani. L’appartamento interessato è stato dichiarato inagibile, gli altri dello stabile sono invece agibili. Tutte e sette le persone presenti nel momento dell’incendio non hanno subito alcun danno. Non c’è stato infatti nessun ustionato o intossicato.

A novembre due morti in un incendio vicino Torino

Due persone sono rimaste ustionate in un incendio divampato a novembre in una palazzina di due piano a Luserna San Giovanni in provincia di Torino. L’incendio è stato generato dallo scoppio di una bombola del gas. Sul posto, in via Tegas, sono intervenute alcune squadre vigili del fuoco e i sanitari del 118.

A fine ottobre nella vicina Pinerolo, nello scoppio della loro cucina erano morti due anziani coniugi, Maria Rosa Fiore di 84 anni, e Dario Lisdero di 74. Nell’inchiesta sull’esplosione sono rimasti indagati i due operai che pochi giorni prima avevano montato la cucina.