Scomparso da Cinecittà a Roma un ragazzo di 17 anni. Si chiama Valerio Duro e di lui non si hanno più notizie dalla mattina di domenica 17 ottobre. Famigliari e amici hanno lanciato un appello su Facebook nella speranza di ritrovarlo: “Aiutateci”.

Valerio Duro, la scomparsa

Secondo quanto riferito dai genitori, Valerio Duro si trovava ancora a casa la mattina di domenica: attorno alle 6:20 del mattino il padre lo ha visto dormire nel suo letto prima di uscire per andare a lavoro. Poi è come se si fosse volatilizzato: verso le 9 pare abbia aperto la porta di casa e non ha più fatto ritorno.

Valerio Duro, la localizzazione ad Ariccia

In seguito alla denuncia sporta dai familiari, i carabinieri sono riusciti a localizzare la cella telefonica alla quale si è agganciato, in via della Polveriera ad Ariccia.

Carabinieri, polizia e protezione civile hanno passato al setaccio anche le zone limitrofi, spingendosi fino ad Albano e Genzano. Con loro anche il padre del ragazzo, ma di Valerio non è stata trovata traccia.

Le ricerche proseguono senza sosta e qualsiasi informazione può essere di vitale importanza.

Valerio Duro, identikit e l’appello sui social

Valerio Duro è alto 1 metro e 90 centimetri, ha la carnagione olivastra, capelli ed occhi scuri, stempiato. Secondo quanto scrive Fanpage.it, i suoi amici hanno riferito che quando si è allontanato da casa aveva addosso un giubbotto k-way nero e scarpe dello stesso colore.

Chiunque pensa di aver avvistato qualcuno rispondente alla descrizione di Valerio è pregato di contattare tempestivamente le forze dell’ordine o i numeri di telefono forniti nell’appello sui social: 3287167765 e 3802108252.