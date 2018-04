ROMA – Vandali in azione nella notte al Gianicolo, uno dei luoghi più panoramici di Roma.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Due busti dei patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla sono stati divelti insieme a un segnale stradale. Distrutto anche il vetro della bacheca in legno posta all’ingresso dell’ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede in via Passeggiata del Gianicolo.

I busti sono stati sradicati dal loro basamento e gettati a terra, per fortuna senza riportare danni evidenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Gianicolense, avvisati dal custode dell’Ambasciata, che indagano sulla vicenda.