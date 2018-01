ROMA – Venerdì 12 gennaio è in programma uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb che coinvolgerà il trasporto pubblico a Roma. Lo sciopero prevede le consuete fasce di garanzia. Il servizio sulla rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno. Servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sulle linee notturne (linee da N1 a N28 e, per la fascia 0.01-5.30 linea 913) non sarà garantito il servizio nella notte 11 gennaio/12 gennaio. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori Non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac.

Nella stessa giornata di venerdì 12 gennaio, sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Fast e Usb, per la società RomaTpl. Servizio non garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

Tutte le informazioni in tempo reale sullo stato del servizio saranno disponibili nella sezione tempo reale del sito www.atac.roma.it e su profilo Twitter @infoatac.