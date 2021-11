Roma, verso l’obbligo di mascherina all’aperto in caso di folla dal 6 dicembre (foto ANSA)

A Roma si sta valutando un’ordinanza che obblighi all’uso della mascherina all’aperto, nei luoghi di maggiore affollamento, nel periodo delle feste di Natale. Il neosindaco Gualtieri avrebbe avuto contatti col prefetto Matteo Piantedosi e l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato e oggi con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, proprio per valutare la misura che dovrebbe essere presa nei prossimi giorni per entrare in vigore il 6 dicembre sulla base dell’aggiornamento dei dati epidemiologici.

L’obiettivo è quello di contenere la ripresa della circolazione del Covid e bisognerà capire se sarà sufficiente l’invito o occorrerà reinserire l’obbligo.

Dal 27 novembre transennamenti nelle vie dello shopping

Da sabato 27 novembre, intanto, è stato previsto il transennamento nelle principali vie dello shopping e accessi contingentati nelle piazze. Potrebbero aggiungersi anche le chiusure momentanee delle vie dello shopping in caso di assembramenti e di alcune fermate della metro del centro.

Milano, obbligatorio uso mascherina all’aperto in centro

A Milano, intanto, è ufficiale: da domani 27 novembre al 31 dicembre diventerà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto nelle zone centrali, così come deciso dal sindaco Beppe Sala, specialmente in vista del Natale tra mercatini e corsa ai regali per i propri cari. Anche altre città si sono adeguate: da Padova che ha imposto l’obbligo nell’area del centro storico ad Aosta solo nei weekend di Natale fino all’Alto Adige.