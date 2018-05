ROMA – I vigili urbani di Roma [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] non vogliono più la divisa d’ordinanza e protestano contro le direttive del comandante Antonio Di Maggio.

Il comandante dei vigili ha chiesto ai suoi uomini uno sforzo maggiore sui turni e l’obbligatorietà di indossare la divisa d’ordinanza.

Ma proprio questo ordine di servizio ha mandato su tutte le furie gli agenti. Al punto da spingere i sindacati a scrivere una lettera al capo dei vigili.

Le rimostranze dei sindacati riguardano anche l’assenza di locali per potersi cambiare d’abito. Anche in questo caso il comando ha tranquillizzato tutti dicendo di adoperarsi in tempi rapidi per adibire in tutti i comandi di quartiere una stanza a spogliatoio.