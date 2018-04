ROMA – Il Comune di Roma cerca 40 nuovi operatori agricoli da impiegare nelle fattorie di cui è proprietario, un buon posto di lavoro che però non sembra così appetibile come ci si aspetterebbe.

Il nuovo bando segue quello della fine del 2017, risultato alla fine un flop: dei 24 posti disponibili ne sono stati assegnati solo 2, in 4 avevano risposto alla chiamata ma due di loro si sono defilati prima di mettere la firma sul contratto.

Fare il contadino, insomma, non soddisfa le ambizioni dei numerosissimi che cercano lavoro. Eppure la prospettiva sarebbe incoraggiante, tanto più che l’amministrazione Raggi è intenzionata a valorizzare il patrimonio agricolo della Capitale, ora in costante perdita e in rovina. Un patrimonio tutt’altro che disprezzabile, anche nell’ottica di un recupero dell’Agro romano.