ROMA – Un 20enne è stato salvato da alcuni passanti mentre tentava di gettarsi da ponte Tazio, tra via Nomentana e Corso Sempione, in zona Montesacro. Il ragazzo aveva già scavalcato la balaustra. “Non ho nemmeno i soldi per pagare le bollette”, avrebbe detto disperato, tremando, a chi gli si era avvicinato.

Le persone hanno improvvisato una colletta, raccogliendo un centinaio di euro, scrive il Messaggero. Fra i passanti che lo hanno soccorso c’era anche un operatore della Croce Rossa, che ha allertato le forze dell’ordine.