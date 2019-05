Roma, parte la Ztl nel Tridente: da oggi stop anche ai motorini

ROMA – Da oggi, lunedì 13 maggio, all’interno della zona a traffico limitato del Tridente, il centro turistico di Roma, potranno circolare esclusivamente i veicoli (auto, moto e motocicli) in possesso di permesso per la Ztl A1.

Le telecamere però non entreranno subito in funzione. Per un periodo di 30 giorni ci sarà infatti una fase intermedia, definita di pre-esercizio, durante la quale gli accessi al varco della Ztl saranno controllati dalla polizia locale.

Sono sei in varchi nuovi e sono stati installati in via di Ripetta (all’incrocio con via dell’Oca), in via dei Pontefici (piazza Augusto Imperatore), in via Condotti (all’incrocio con largo Goldoni), in via di Propaganda (all’incrocio con via Capo le case), in via di San Sebastianello (all’incrocio con viale della Trinità dei Monti) e in via del Gambero (all’incrocio con via delle Convertite).

La Ztl al Tridente sarà in vigore come detto, da oggi, lunedì 13 maggio, dalle 6.30 alle 19 da lunedì al venerdì. Il sabato, invece, la zona non è percorribile dai non autorizzati tra le 10 e le 19. I giorni festivi e le domeniche, invece, sono stati esclusi. (fonte IL MESSAGGERO)