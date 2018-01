ROMA – “Dov’è Ylenia?”, si chiede Romina Power su Twitter. E ancora: “E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans? Perché niente è stato fatto per fermare questo?”. Romina Power continua a non darsi pace per la scomparsa della figlia misteriosamente scomparsa tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994.

Nel 2014 il tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta della primogenita.

Il giallo ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera per anni. Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina, svanì il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dopo essersi sentita con la famiglia per gli auguri di Capodanno.

Si sapeva che qualche mese prima aveva conosciuto il trombettista di strada Alexander Masakela. Poi, guardiano del Woldenberg Park, Albert Cordova, sostenne di averla vista gettarsi nelle acque del Mississippi. Ma non fu mai trovato alcun cadavere.