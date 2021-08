Un ragazzo di 26 anni di Reggio Emilia ha provocato la frattura del perone ad un agente di Polizia. Il giovane è stato arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gip Dario De Luca ha disposto ora la scarcerazione e l’obbligo di firma in questura in attesa che si chiudano le indagini da parte del pm Marco Marano.

L’agente di Polizia ne avrà per 30 giorni.

Rompe il perone all’agente che gli chiede le generalità

Il giovane era stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver rubato oggetti dall’abitazione della madre. All’invito a fornire le generalità, il 26enne che ha precedenti, ha aggredito un poliziotto facendolo prima cadere a terra per poi cercare di colpirlo. Il giovane è stato poi immobilizzato e portato in ospedale per via del suo stato di estrema agitazione.

Aggredisce col coltello poliziotto che gli spara e lo ferisce all’addome

Nei giorni scorsi c’era stata un’altra aggressione ai danni di agenti di Polizia. A Lavena Ponte Tresa (in provincia di Varese), al confine con la Svizzera, un uomo senza documenti ha aggredito armato di coltello due agenti. Prima si è scagliato su una agente che nella colluttazione è caduta a terra, poi si è rivolto al collega che ha sparato ferendolo all’addome. L’uomo, uno straniero dall’apparente età di 35 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. Intubato, è in prognosi riservata.