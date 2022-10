Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso le trattative tra i Carabinieri e il padre separato che si è barricato in casa a Roncadelle in provincia di Brescia, con il figlio di quattro anni.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 ottobre, l’aveva strappato dalle mani dell’assistente sociale durante un incontro protetto avvenuto a Rodengo Saiano, per poi darsi alla fuga.

Strappa dalle mani dell’assistente il figlio e si barrica in casa

L’uomo è di origini rumene ed ha avuto qualche guaio con la giustizia in passato. All’assistente sociale ha anche mostrato una pistola, non è chiaro se vera o finta. I Carabinieri hanno isolato la zona di via Tien An Men dove si trova la casa dell’uomo e temono che possa essere armato.

La ricostruzione della fuga dell’uomo con il figlio di 4 anni

M.B, queste le iniziali dell’uomo, mentre era in un giardino pubblico con parco giochi ha strappato dalle mani dell’assistente sociale il piccolo ed è scappato. L’assistente sociale ha dato l’allarme e l’uomo è stato identificato nella sua abitazione. Che è stata subito circondata e isolata.

(In aggiornamento)