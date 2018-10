BRESCIA – Paura in una scuola elementare di Roncadelle, in provincia di Brescia. Un uomo, ubriaco e armato di coltello, è entrato nell’istituto Gianni Rodari ma fortunatamente è stato bloccato da un bidello, che ha impedito che la situazione degenerasse.

Tutto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, lunedì 22 ottobre, quando mancava poco al suono della campanella. Qualche mamma era già arrivata per prendere i figli quando si è presentato anche l’uomo, sulla quarantina. Visibilmente alterato, è entrato a scuola e ha iniziato a sbraitare prima contro gli insegnanti poi contro i dirigenti scolastici perché voleva a tutti i costi portare a casa il proprio figlio in anticipo.

I bidelli hanno cercato di trattenere l’uomo mentre vagava per i corridoi con un coltello in mano, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. In particolare uno di loro è riuscito a disarmare e immobilizzare l’uomo. All’arrivo dei militari, il 40enne non ha opposto resistenza. E’ stato denunciato e dovrà rispondere di minacce e porto ingiustificato di arma da taglio.