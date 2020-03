VITERBO – Il pacco bomba intercettato mercoledì 11 marzo al centro smistamento di Ronciglione (Viterbo) era destinato a Francesco Chiricozzi, ex militante di CasaPound condannato in primo grado a tre anni per stupro di gruppo in un pub di Viterbo. Come mittente sulla busta c’era il nome dell’avvocato che aveva difeso Riccardo Licci, l’altro imputato condannato per la stessa vicenda di violenza sessuale.

Sul plico c’era scritto come mittente Valerio Mazzatosta, che in realtà si chiama Marco Valerio Mazzatosta. Il ritrovamento, secondo quanto filtra, sarebbe la conferma che la pista seguita dagli inquirenti è corretta. Il procuratore aggiunto, Francesco Caporale e il pm, Francesco Dall’Olio, restano infatti convinti che dietro ai pichi sospetti inviati tra Roma e Provincia ci sia la mano degli anarchici. Fra questi infatti, c’è anche la busta recapitata in via Cardinal San Felice, in zona Boccea, all’avvocato che in passato difese, dandogli pure ospitalità, il capitano delle SS, Erich Priebke.

Da quanto emerso dalle indagini non ci sarebbe alcuna conoscenza, né personale né natura professionale, tra le dieci persone destinatarie di plichi bomba recapitati a Roma è nelle province di Viterbo e Rieti nei giorni scorsi. La pista anarchica resta la più accreditata.

Le buste sono confezionate tutte nella stessa maniera e, forse, da una stessa mano. Ordigni rudimentali “atti ad offendere” ma non sufficienti ad uccidere. (Fonte: Ansa)