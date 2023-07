Ronco Biellese, accoltellato in casa da una donna: grave un 56enne

Un uomo di 56 anni è in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da una donna in casa. È successo stamattina a Ronco Biellese, piccolo borgo vicino a Biella. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata per portare le prime cure del caso all’uomo, portato via in condizioni serie. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.

