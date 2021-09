Incidente mortale sulla statale 35 ‘dei Giovi’ nel territorio comunale di Ronco Scrivia (Genova), all’altezza della vecchia frana di Isolabuona. A scontrarsi sono state un’auto della Croce Rossa e un’auto delle Poste.

Incidente a Ronco Scrivia, morto un dipendente delle Poste

L’impatto frontale è stato violentissimo. Nell’urto ha peso la vita l’uomo che si trovava sull’auto delle Poste, mentre l’altro guidatore, un 64enne, è stato trasportato in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per poi rimuovere i mezzi incidentati.

Stefano Firenze è la vittima dell’incidente a Ronco Scrivia

A perdere la vita nell’impatto è stato un uomo di 50 anni. Si chiamava Stefano Firenze, 50 anni di Busalla ed era dipendente delle Poste. Il conducente dall’altra auto, un uomo di 64anni, è stato portato in elisoccorso all’ospedale San Martino in codice rosso, intubato. Le sue condizioni sono molto gravi. L’uomo ha fratture al femore e al bacino e deve essere operato.