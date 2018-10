BRINDISI – Due migranti sono stati feriti, uno in modo grave, con colpi di mazze da baseball da una ronda razzista. Una una terza aggressione nei confronti di un giovane migrante è fallita per l’intervento di un passante. E’ accaduto a Brindisi e la notizia è stata resa nota dal Forum provinciale per cambiare l’ordine delle cose che condanna gli episodi. Uno dei due feriti è Elija, segretario della comunità cittadina del Ghana, che vive e lavora a Brindisi da diversi anni.

Il secondo migrante ferito è un ragazzo del Senegal, residente attualmente nel dormitorio. Il primo è stato aggredito mentre tornava a casa dal lavoro, il secondo mentre stava per raggiungere la Caritas. Il terzo migrante si è salvato dall’aggressione della ronda grazie all’intervento di un passante il quale ha urlato al gruppo di aggressori che avrebbe chiamato la polizia.

Sugli episodi indaga la Digos di Brindisi che sta acquisendo le testimonianze delle vittime e sta cercando di chiarire se il movente sia realmente razzista o se si sia trattato di episodi di altra natura. I fatti – riporta l’ANSA – si sono verificati nella tarda serata di venerdì, stesso giorno in cui una ragazzina di 15 anni aveva denunciato in questura una presunta aggressione subita da tre stranieri, non identificati. Entrambi gli stranieri picchiati hanno necessitato delle cure dei medici del pronto soccorso. La segnalazione è giunta al 113 da cittadini che hanno assistito ai fatti.