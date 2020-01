Rosa Bazzi smentisce: “Nuovo amore in carcere? Una stupidata”

ROMA – Rosa Bazzi, tramite il suo legale, ha voluto smentire presunto amore che avrebbe avuto nel carcere di Bollate per Marco Alberti, detenuto in semilibertà investito sulle strisce pedonali a Corsico qualche settimana fa.

“È una stupidata – le parole di Rosa Bazzi riportate dal settimanale Oggi – Io vorrei sapere chi mette in giro queste bugie che servono solo a far male alle persone”.

Rosa Bazzi, ricordiamo, è stata condannata insieme al marito Olindo Romano per la strage di Erba.

Alberti, condannato per omicidio, era il titolare di una cooperativa che lavora il cuoio all’interno della casa circondariale, nella quale sono impiegate quattro o cinque persone, tra cui Rosa: “Ma il lavoro che facevo – precisa Rosa Bazzi – l’ho scelto perché me lo ha proposto il carcere, non certo per amore”.

“Non vorrei che questi pettegolezzi – dice il legale di Rosa Bazzi, Fabio Schembri – peraltro falsi servissero a sviare l’attenzione da fatti ben più importanti, resi pubblici proprio nelle stesse date. Ovvero, per il 3 febbraio è stata finalmente fissata l’udienza in Corte d’Assise a Como per stabilire l’analisi dei reperti rimasti dopo l’illecita distruzione avvenuta ad opera di un cancelliere del tribunale e l’accesso ai server delle intercettazioni, in modo che si possa capire che fine abbiano fatto quelle scomparse della coppia e soprattutto dell’unico testimone Mario Frigerio”.

Fonte: Oggi.