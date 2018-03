ROMA – Federica Sciarelli commenta il ritorno a casa di Rosa Di Domenica, la ragazzina di 15 anni di Sant’Antimo (Napoli) fuggita in Turchia insieme ad un giovane conosciuto su internet e rientrata alcuni giorni fa in Italia. “La prima cosa che ho detto a Rosa? Ti darei uno scappellotto! Le bravate possono costare la vita”, ha spiegato la conduttrice di Chi l’ha visto?, trasmissione che ha seguito la vicenda per mesi.

Proprio il programma di Rai Tre ha trasmesso le immagini del rientro di Rosa, atterrata all’aeroporto di Capodichino e accolta dagli abbracci dei genitori.

Secondo quanto ha raccontato lei stessa, Rosa avrebbe trascorso diversi mesi in Grecia insieme ad un uomo pachistano ma residente a Brescia con cui sarebbe fuggita dall’Italia. I due si erano poi recati in Turchia. Alle autorità, la giovane avrebbe assicurato di non aver subito violenze. L’uomo, Ali Quasib, è stato in passato più volte denunciato dai genitori della ragazza, che sostenevano volesse allontanare la figlia da loro e la stesse forzando ad una islamizzazione. Nonostante le molte segnalazioni, però, il giovane non ha mai lasciato stare la giovane, fino alla fuga dei due. Anche i genitori di lui, secondo quanto scrive Repubblica, avrebbero avuto un ruolo nel convincere la ragazza a lasciare la famiglia e Napoli.