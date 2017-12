ROMA – Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant’Antimo, alle porte di Napoli, scomparsa lo scorso 24 maggio insieme al suo fidanzato pakistano, è viva. Nel video inviato ai genitori e trasmesso da Chi l’ha visto, però, molte cose non quadrano. “Non mi ha mai trattata male. Mi sta trattando sempre bene e non mi fa mancare nulla”. Queste le parole che Rosa ha detto nel video diffuso dalla trasmissione per tranquillizzare i suoi familiari.

Ma sono molti gli elementi che fanno supporre che non stia dicendo la verità. Nel video, a un certo punto, la ragazza dice che le sono stati regalati “due coniglietti per non farmi sentire sola”, ma la mamma assicura che Rosa odia i conigli. “Che sia un messaggio cifrato della ragazza per far capire che in realtà non sta bene?”, avanza Federica Sciarelli.

I familiari della ragazzina sono molto provati dalla vicenda. Non si arrendono e continuano a chiedere a gran voce che Rosa torni a casa perché convinti, nonostante le parole rassicuranti della giovane, che non sia veramente serena. A far nascere il sospetto nella mamma e nel papà, e anche a coloro che hanno visto il video e seguito il suo caso, il più volte ripetuto “Non mi fa mancare nulla sto bene”, detto come se stesse leggendo un copione. Molti telespettatori intervenuti in diretta hanno fatto notare che la ragazza sembra avere il volto tumefatto e le labbra gonfie, come se fosse stata picchiata. Inoltre “gli occhi non trasmettono gioia, sono spenti”, dicono alcuni e gli stessi genitori di Rosa.