ROMA – “Possibile che non si riesce a riportare una ragazza di 16 anni portata via da un pakistano. Mi rivolgo ai ministri, solo in Italia può succedere. Vergogna”. Questo lo sfogo, durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”, della mamma di Rosa Di Domenico, la 16enne scomparsa da casa a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Nel corso della puntata è stato mostrato nuovamente il video ripreso dal cellulare e inviato ai genitori in cui la ragazza rassicura la famiglia di stare bene e chiede di non sporgere denunce. Il filmato però continua a destare forti dubbi.

“Non mi ha mai trattata male. Mi sta trattando sempre bene e non mi fa mancare nulla”, spiega nel video la ragazza che è fuggita con un pakistano abbandonando casa e scuola.