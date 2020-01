ROMA – E’ Rosanna Sapori la donna trovata morta nel lago d’Iseo all’altezza di Montisola (provincia di Brescia). Quella che inizialmente era un’ipotesi è stata confermata dagli inquirenti che indagavano sul corpo ritrovato sabato 18 gennaio nelle acque del lago. Rosanna Sapori, di Azzano San Paolo (Bergamo) era scomparsa il 27 dicembre scorso. Proprietaria di una tabaccheria era stata in passato una giornalista di Radio Padania. Gli inquirenti al momento ritengono possa trattarsi di un suicidio.

Rosanna Sapori è una ex giornalista di Radio Padania, che in passato aveva denunciato quello che riteneva essere il malaffare della Lega. La procura di Brescia al momento non esclude alcune ipotesi in quanto il cadavere è irriconoscibile e deve essere ancora eseguito il primo esame e successivamente l’autopsia. Rosanna avrebbe lasciato un biglietto a casa, con su scritto: “Torno quando posso, non preoccuparti”.