NAPOLI – Rosaria Lobascio, studentessa di 22 anni di Sala Consilina, è morta la scorsa notte a seguito di un malore. Solo pochi giorni fa Rosaria si era sottoposta ad un intervento di riduzione dello stomaco presso l'ospedale civile di Mercato San Severino (Salerno).

Ancora non sono chiare le cause del decesso. Rosaria in questi giorni era in convalescenza a casa.

“Ho letto la notizia della tua morte – scrive un’amica su Facebook – Volevi perdere peso e ti sei sottoposta all intervento. Eri bella così, anche con quei kg di troppo. Non è il chilo in più il problema… Conta la ricchezza interiore che possiedi… Adesso sei lassù tra gli angeli e stai illuminando il cielo. Ho scelto di condividere questa foto per te perché è la foto dell ultimo firmacopie del nostro idolo alla quale sei andata. Sicuramente quel giorno eri felice piccola… Continuerai da lassù ad illuminare le persone care e dall’alto vedrai tutti i concerti di Emma Marrone. Lei avrebbe voluto avere anche te sotto il palco. Non è colpa tua Rosy se la vita ti rende speciale e poi all’improvviso ti toglie pure il sorriso. Quel sorriso non è spento, anzi lo porterai con te lassù. Rip Rosy”.