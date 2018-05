PESCARA – Scontro mortale ieri notte, 20 maggio, tra un minibus e un’auto. La vittima è Ermanno Finocchio, 47 anni, di Alanno. L’incidente è avvenuto a Rosciano, in provincia di Pescara, lungo la strada provinciale 44. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo era alla guida di un’auto, un’Alfa, che si è scontrata frontalmente con il pulmino sul quale viaggiava una squadra femminile di softball di ritorno da una trasferta.

Il conducente del minibus è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in ospedale. Per Ermanno Finocchio non c’è stato niente da fare: è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e i vigili del fuoco di Alanno hanno lavorato a lungo per estrarlo. All’uomo inoltre era deceduta poche ore prima la madre.

Le ragazze sul minibus, contuse, sono state trasportate in ospedale per i controlli. In tutto in ospedale sono finiti in 14: l’intera squadra femminile, l’accompagnatore e l’autista del minibus.