Roseto Valfortore, tra i Borghi più belli d’Italia, in provincia di Foggia, poco meno di mille abitanti, continua la sua battaglia contro lo spopolamento. Spopolamento che da anni sta svuotando il territorio. Con un finanziamento straordinario del Ministero dell’Interno destinato alle aree interne marginali, il comune diretto dal sindaco Lucilla Parisi, ha deciso di assegnare 5 mila euro a chi ci si trasferisce. Soldi a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole pronte ad aprire sul territorio e a chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roseto Valfortore.

L’iniziativa e il bonus a Roseto Valfortore

L’obiettivo è favorire il ritorno o la permanenza in paese di nuove attività attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto. Questo per far fronte ad una situazione che vede diminuire di giorno in giorno l’offerta commerciale e di servizi. C’è poi l’aumentare del flusso migratorio di chi abbandona il luogo di nascita con una grave conseguente diminuzione della popolazione residente. Il fondo, informa il comune, è rivolto prioritariamente ai rosetani emigrati.

Il precedente

Il comune poi non è nuovo ad iniziative importanti contro lo spopolamento del suo territorio. Nell’aprile 2021 infatti per restituire decoro e bellezza al piccolo centro, attirare turisti e offrire opportunità di lavoro, il Consiglio Comunale aveva deciso di acquisire le abitazioni abbandonate. Quindi assegnarle a privati cittadini o a imprenditori desiderosi di investire.