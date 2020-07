Lascia la quarantena per andare al mare. 25enne di Verona scoperta e multata dai carabinieri di Rosolina.

Una 25enne residente del veronese, nubile, impiegata, racconta Rovigo Oggi, “era in quarantena precauzionale imposta dall’Ulss 9 Scaligera di Legnago (Verona) fino al 19 luglio, ma la donna non ha rispettato le misure imposte ed è andata al mare a Rosolina”.

Sorpresa al mare, i carabinieri hanno staccato una multa da oltre 500 euro, 533,33 euro per la precisione. Una maxi multa.

La ragazza “era in albergo in vacanza a Rosolina Mare, domenica 12 luglio quando si è vista arrivare i carabinieri ed è stata rispedita a casa con una multa di 533,33 euro”.

La 25enne “residente del veronese, nubile, impiegata, era in quarantena precauzionale imposta dall’Ulss 9 Scaligera di Legnago (Verona) fino al 19 luglio, ma la donna non ha rispettato le misure imposte.

Non ha resistito alla bella stagione e alla possibilità di un bagno in mare, in barba tutte normative in vigore per contenere il diffondersi del Covid-19, si è diretta a Rosolina”.

“I militari dell’Arma della locale stazione – racconta ancora Rovigo Oggi – l’hanno trovata durante un controllo presso la struttura alberghiera dove alloggiava”. (Fonte: Rovigo Oggi).